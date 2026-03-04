Шампиони по колоездене издигнаха националния трибагреник на Националния празник

Двама млади шампиони по колоездене – Георги Радославов и Павел Николов от СКК“Спринт“-Разград – издигнаха националния трибагреник в началото на общоградското тържество, с което Разград отбеляза националния празник Трети март. Георги Радославов е „Спортист на Община Разград за 2025 г. при подрастващите“, а в отбор с Павел Николов и Мирослав Минчев са национални рекордьори в отборния спринт.

Химнът на Република България бе изпят от Мартина Матева, Йолина Петрова и Ренета Петрова от Музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ“Развитие 1869“.

В програмата участваха ДТШ „Хорце“ и Градският духов оркестър.

В словото си кметът Добрин Добрев припомни историческите събития, чиято годишнина честваме днес, и призова признателността да се предава и занапред:

„Нека научим нашите деца и внуци да се вдъхновяват от историята на многострадалната ни Родина, да бъдат горди и свободни българи. Да знаят, че макар цветята пред паметника да се поставят веднъж годишно, почитта в сърцата трябва да е всеки ден.“

Венци и цветя поднесоха пред Мавзолея-костница представители на над 40 институции, политически сили, Областният и Общинският съвет и жители на града.

Тържеството на площада завърши с българско хоро, поведено от участниците в програмата, в което се включиха и мнозина граждани, дошли на площад „Възраждане“, за да отбележим заедно Националния празник.

На Националния празник бе посветен и концертът на Маргарита Хранова и Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов“ под надслов „Страст и нежност“.

