Членовете на избирателната комисия са декларирали общо 2.6 млн. лв. от заплати за 2024 г.

През 2024 г. членовете на Централната избирателна комисия (ЦИК) са обявили общо 2.6 млн. лв. трудови доходи, съобщава Институтът за развитие на публичната среда, позовавайки се на имуществените им декларации.

Средното месечно възнаграждение на член е 14 300 лв. без включени средства за командировки и други разходи. Според действащия Изборен кодекс ЦИК се състои от 15 членове. Съставът на комисията се излъчва от парламентарно представените партии и коалиции, но съотношението в институцията не е променяно вече 4 години. Поради това в настоящата ЦИК квотите на членовете са: четирима представители на ГЕРБ, по трима на „Има такъв народ“ и БСП, по двама на „Демократична България“ и ДПС и един представител на „Изправи се! Мутри вън!“. Председателката на Комисията, Камелия Нейкова, е номинация на „Има такъв народ“.

Дневник

