Членовете на Дружеството на хората в неравностойно положение „Доверие“ Беловец вече имат нов покрив над главата си

Дружеството на хората в неравностойно положение „Доверие“ с председател Миннет Яхова в кубратското село Беловец вече може спокойно да посрещнат задаващата се зима.

След молба до кмета на Кубрат Алкин Неби за лошото състояние на покрива, който при по големи дъждове протича, от Общината са отпуснали финансиране. Опитни майстори сменили дървената конструкция на сградата, след което наредили чисто нови керемиди. Подноевни са и обуците за дъждовната вода. Членовете на дружеството, во главе с Миннет Яхова, пък зарадваха майсторите с топла пита, сладкиши и хубави лудогорски песни. Така де, покрив е това, не е шега работа.

Шенол АХМЕДОВ

