Чичо и племенник отвлякоха 21-годишна жена от апартамент в „Орел“

Двама мъже са задържани за отвличане, извършено на територията на Разград, съобщиха от полицията.

Около 02.00 часа на 13 октомври 26-годишен мъж с адрес в София и 52-годишния му чичо от Исперих, криминално проявен и осъждан, влизат в апартамент в жк „Орел“ под предлог, че искат да се срещнат с бившата съпруга на по-младия. Със сила и заплахи качват 21-годишната жена в автомобил и тръгват в неизвестна посока. След като 30-годишната й сестра подава сигнал в полицията, са предприети незабавни оперативно-издирвателни действия. В резултат трите лица са установени и задържани на територията на Исперих. По случая се води разследване.

/e-Razgrad/

