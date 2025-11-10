Четири титли и осем медала за разградските колоездачи

Трима състезатели от Спортен клуб по колоездене „Спринт“ – Разград бяха част от националния отбор на България на Балканското първенство по колоездене на писта в Пловдив и спечелиха четири титли и общо осем медала: 4 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала.

Георги Радославов стана балкански шампион в дисциплините спринт и 1000 м от място. В отборния спринт, заедно с Коста Бинев ( Спорен клуб по колоездене „Цар Симеон“) и Огнян Стефанов (СКК „Долчини“), завоюва сребърен медал.

Павел Николов за второ поредно състезание подобри националния рекорд на 200 м летящ старт с време 10.182 сек, като спечели сребърен медал в спринта. В дисциплината 1000 м от място се класира на трето място с личен рекорд 1:03.033.

В отборния спринт, заедно с Георги Лумпаров (СКК „Хемус“), Йордан Петров (СКК“ Хемус“) и Мирослав Минчев (СКК „Спринт“- Разград), българският тим спечели златния медал.

Мирослав Минчев за трети пореден път стана балкански шампион в дисциплината 1000 м от място с време 1:02.270 сек, изпреварвайки румънския си съперник Сабо само с десет стотни. На 200 м летящ старт подобри личния си рекорд с време 10.227 сек и спечели бронзовия медал.

