Четири отбора участваха в детския турнир в памет на Димитър Генчев

Зам.-кметът на Община Разград Зорница Евгениева връчи част от отличията на призьорите от детския турнир по футбол за купа „Димитър Генчев”, съобщиха от пресслужбата на местната администрация.

Състезанието е посветено на изтъкнатия футболист и треньор от близкото минало. Главен инициатор за провеждането на турнира е бившият председател на БФС в Разград Стефан Райчев, подкрепа оказва семейството на Димитър Генчев, а Община Разград осигурява медицинско обслужване, купите и медалите за призьорите.

В поредното издание на турнира, който се провежда от повече от 15 години, участваха отбори от 4 разградски училища от ученици от 5 и 6 клас. Срещите се играха във физкултурния салон на ОУ „Васил Левски”.

С една победа, два равни мача и голова разлика 8:5 победител в турнира е отборът на ОУ „Н.Й.Вапцаров”. Купата и медалите малките футболисти получиха от заместник-кмета Зорница Евгениева. На второ място е тимът на ОУ „Никола Икономов”, на трето – ОУ „Отец Паисий”, на четвърто – ОУ „Васил Левски”. Връчени бяха и индивидуални награди. За най-добър вратар бе обявен Михаил Христов от ОУ „Никола Икономов”, за най-добър защитник – Мерт Ерсин от ОУ „Отец Паисий”, за най-добър нападател – Илиян Савов от ОУ „Н.Й.Вапцаров”.

Част от наградите връчиха експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева, Борислав Генчев – синът на Димитър Генчев и внучката на патрона на турнира Борислава Генчева.

В края на церемонията по награждаването Стефан Райчев връчи паметни медали на зам.-кмета Зорница Евгениева, на Златина Георгиева и на Борислав Генчев.

/e-Razgrad/

