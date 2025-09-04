Четирима са задържани за побоя над шефа на полицията в Русе

Четирима души са задържани за побоя над шефа на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Ще преследваме най-тежките наказания за нападателите, каза вътрешният министър Даниел Митов пред репортери в Русе. По думите му един от биячите е заявил, че не го интересува кой е потърпевшият и че искал личното си пространство. Надявам се личното му пространство да е много, много стеснено оттук насетне, подчерта Митов.

Заместник-директорът на полицията в Русе Александър Викторов заяви, че трима от задържаните са на 19 години, а най-малкият е 15-годишен. Всички са с чисто съдебно минало.

Представител на болница „Канев“, където е настанен Кожухаров, заяви, че той загубил над 1,5 литра кръв и е настанен в интензивно отделение. Извършена му е животоспасяваща операция, като в момента е в стабилно състояние. Първоначално е имало опасност за единия му бъбрек, но според последна информация, лекарите са успели да го спасят. В момента Кожухаров се намира в интензивното отделение, а състоянието му се определя като сериозно, но стабилно.

Инцидентът с шефа на полицията в Русе е станал рано тази сутрин в района на улица „Мостова“ и булевард „Придунавски“. Старши комисар Кожухаров е направил забележка на група младежи, които извършвали опасни маневри (дрифтове) с автомобилите си, след което е бил нападнат и пребит.

/e-Razgrad/

Views: 0