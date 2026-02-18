Четин Емин от град Завет съживява позабравено изкуство с „Нахт“ техника

Четин Емин от град Завет съживява позабравено изкуство чрез техниката „Нахт“, което съчетава калиграфия и триизмерна дърворезба. Това изкуство, възникнало през XV век, днес се практикува от много малко майстори, разказа за БТА Емин.

Той обясни, че техниката „Нахт“ трансформира калиграфски елементи в 3D мотиви върху декоративни табла. Основните материали, които Емин използва, са орех и череша, както и липа, като често се добавят и декоративни елементи от седеф и сребро. Задният фон на таблата е задължително от кадифе, което по думите на майстора придава специфичен визуален и тактилен ефект.

Четин Емин разказа, че е започнал да практикува това изкуство като хоби преди шест години, но с проучване на старите техники то вече се е превърнало в част от живота му. „Имаше момент, когато исках да се откажа, защото изкуството е специфично и малко хора го ценят, особено в днешно време“, заяви майсторът.

Той подчерта, че таблата не са само естетически произведения, а носят и духовност. Емин обясни, че процесът по подготовката на творбите започва с молитва, а по време на изработката се използват специални възхвали към Всевишния. След завършването на таблото то се обвързва с финална молитва, която по думите му придава духовната стойност на произведението. Четин Емин посочи, че картините му са реплики на стари майстори, като стилът е издържан в традицията им. Авторът е добавил свои лични елементи и интерпретации, без да променя основата на оригиналните произведения. „Естетическото въздействие и духовното съдържание на таблата създават приятно усещане у наблюдателя“, допълни Четин Емин.

Майсторът на редкия занаят представя своето изкуство в експозиция, подредена в остъкленото фасадно пространство на джамията „Макбул Ибрахим паша“ в Разград, като стативите с творбите са експонирани към пешеходната зона около молитвения дом, за да са видими за минувачите, без да се влиза в помещението. Експозицията включва девет табла, голяма част от които вече са подарени на джамии, а други очакват своите собственици.

„Експозицията се подготвя от няколко години, а излагането й пред обществеността е посветено на предстоящия свещен за мюсюлманите месец Рамазан“, каза Емин. Според автора на експозицията моментът е подходящ, тъй като духовността, която носят таблата, предава послание за духовен свят и мир.

Всички табла от експозицията са снабдени с QR-кодове, предоставящи информация за духовното съдържание и историята на всяко произведение. Една от творбите включва текст от втората сура на Корана, последните айети, което според автора я прави особено значима. Експозицията ще може да бъде разгледана през целия месец Рамазан, който започва на 19 февруари и приключва по залез на 19 март.

Садет Кърова БТА

