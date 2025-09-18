След публикацията, в която разказахме за неизвестен джигит, успял да потроши два важни пътни знака по ул. „Марица“ в Разград, току до кръстовището с бул. „Странджа“, институциите се задействаха.

Събореният метален прът със знак В 27, забраняващ престоя и спирането на МПС, както и знак В 24, забраняващ изпреварването на моторни превозни средств, беше възстановен на меятото си и стабилизиран. Участъкът ,в който джигитът беше потрошил знак, е изключително натоварен, заради концентрацията на магазини, заведения и близостта му до пазара. Сега институциите, ако установят и виновника и го накарат да плати щетите, разградчани ще повярвят, че сме нормална държава.

Шенол АХМЕДОВ

