Спешна проверка по случая, за който съобщи единствено е-Razgrad.bg, а после нашумя в социалните мрежи, разпореди директорът на ОД на МВР – Разград, съобщиха от пресслужбата на дирекцията.

Старши комисар Диян Симеонов се самосезира след публикации, придружени със снимков материал, които показват как лек автомобил с бургаска регистрация се движи по централния пешеходен площад в Разград. Служители на Районно управление – Разград са издирили и установили водача на колата – холандски гражданин, кюрд по народност, на 40 години. Мъжът е отведен в полицията, където обяснил, че бил на гости в Попово и от там взел кола под наем. Санкциониран е Закона за движение по пътищата Предвид факта, че е чужд гражданин, глобата се плаща веднага.

