e-razgrad 01.10.2025 No Comments

След публикацията ни „Собственици на вили по Дянковския път:

Мислехме, че ще живеем сред природата, а се оказахме в средата на сметище“, в която разказахме за това, че обитателите на вилите в района, вместо да се радват на чист въздух, природа и спокойствие  се оказали в средата на сметище от огромни камари битови,селскостопански и други видове отпадъци от човешка дейност, институциите се задействаха. Освен че са поставени нови празни контейнери за строителни и битови отпадъци, са събрани и тоновете отпадък, хвърлен на земята от безразсъдни обитатели на зоната и терена е излъскан до блясък.

Е, след такава хигиена се диша по-леко.

Шенол АХМЕДОВ

