Металните парапети, които разсеян водач на ТИР с турска регистрация потроши, предприемайки навлизане по бул „Странджа“ в Разград, много бяха заменени с нови след публикация за произшествието в сайта e-Razgrad.bg.

Отговорните институции, поддържащи градската инфраструктура своевременно реагираха преди възрастен или дете да се наранят на острите метални елементи на парапетите или пък да предприемат през пролуките неправилно пресичане на уличното платно в непосредствена близост до кръговото. Което е повече от похвално.

/e-Razgrad/

Views: 0