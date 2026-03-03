Честит 3-ти март!

Свободата, която отбелязваме днес, е преди всичко достойнство – тя е правото да избираме своя път, да носим отговорност за решенията си и да отстояваме името на България с увереност и самоуважение.

Достойнството да имаме своя държава.

Достойнството да изграждаме справедливи институции.

Достойнството да работим за общество, в което законът, солидарността и възможностите за развитие са реалност, а не обещание.

Истинската почит към миналото не е в думите, а в усилието да изпълваме свободата със съдържание всеки ден – чрез труд, единство и грижа за бъдещето на децата ни.

Честит национален празник!

