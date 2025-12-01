Честит да бъде този ден – Дядо Тодор Керчев отпразнува 100-я си рожден ден

Най-работливият старец на Лудогорието – Тодор Керчев Димов, доказа, че с труд и постоянство се достига до 100 години и затвори цял век на земята.

В присъствието на дузина дъщери, зетъове, внуци, правнуци и пра- пра внуци дядо Тодор разряза огромна торта и почерпи всички по повод вековния юбилей, а те от своя страна го затрупаха с подаръци и пожелания, да живее поне още 50 години.

Енергичният нашенец продължава да твърди, че не е нужно човек да яде черен хайвер и синьо сирене и да се излежава до обяд, за да доживее стотака. Задължително е обаче да е вечно зает с нещо, да не спират и тялото, и главата му, за да не го спохождат болежки.

Роден на 30 ноември 1925 година в Костанденец, бай Тодор цял живот работи тежък физически труд. Усвоява коларо-железарския занаят при опитни майстори в специализираното училище в Русе и започва трудовия си стаж в ковашката работилница на ТКЗС „Път към комунизма“ в родното си село. Първоначално поправя каруци – тогава основни превозни средства за транспортиране на стопанската продукция. По-късно прилага знанията си и в новите земеделски машини. През 70-те години се занимава с отглеждане на корнишони, като започва да произвежда повече от няколко тона годишно.

Създал здраво семейство, през 1978 г. Тодор се премества в Разград. Тук започва служба в техническата работилница към АПК „Ленин“ и упражнява професията си още 5 години, след като се пенсионира.

Наред с всичко това, през целия си активен живот нашенецът се занимава и с пчеларство, грижейки се за над 60 кошера, от които добива по 100-120 тенекии пчелен мед. Днес столетникът има две внучки, един внук, три правнучки и пра-правнучка. Зетят на дядо Тодор Юлиян Стойчев е бивш дългогодишен главен счетоводител на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Разград, а внукът му Светослав Стойчев е настоящ директор на Капанския ансамбъл.

Шенол АХМЕДОВ

