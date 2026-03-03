Лудогорието

Част от оградата на бившето училище в Каменово се свлече до пътното платно

03.03.2026

С грохот   се срути част от металната ограда на бившето местно, комбинирано детско заведение – детска градина и училище „Петко Славейков“ в кубратското село Каменово – алармираха сайта  „Е Razgrad“  водачи на МПС , свидетели на срутването. Дали от напоителните дъждове и сняг, паднали през последните дни,  или от амортизиране , тежките каменни блокове  са се свлекли до пътното платно,  пресичащо селото , повличайки със себе си и тежката метална ограда. Сградите на закритата  преди години детска градина , а впоследствие и основно училище  в селото,  отдавна се рушат и унищожават от стареенето и природните явления.  За съжаление , към тях нямаше  заявен инвеститорски интерес за промяна на предназначението  и използването на този огромен сграден фонд. Все пак е строен с народни пари във времето на развития социализъм. А  сега се руши безвъзвратно.

 

Шенол Ахмедов

