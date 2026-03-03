Част от оградата на бившето училище в Каменово се свлече до пътното платно

С грохот се срути част от металната ограда на бившето местно, комбинирано детско заведение – детска градина и училище „Петко Славейков“ в кубратското село Каменово – алармираха сайта „Е Razgrad“ водачи на МПС , свидетели на срутването. Дали от напоителните дъждове и сняг, паднали през последните дни, или от амортизиране , тежките каменни блокове са се свлекли до пътното платно, пресичащо селото , повличайки със себе си и тежката метална ограда. Сградите на закритата преди години детска градина , а впоследствие и основно училище в селото, отдавна се рушат и унищожават от стареенето и природните явления. За съжаление , към тях нямаше заявен инвеститорски интерес за промяна на предназначението и използването на този огромен сграден фонд. Все пак е строен с народни пари във времето на развития социализъм. А сега се руши безвъзвратно.

Шенол Ахмедов

Views: 142