Частично бедствено положение: Бургаско под вода, задействаха и BG-ALERT

Със заповед на кмета на Бургас Димитър Николов на територията на община Бургас се въвежда частично бедствено положение.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на Бургас, кварталите, Рибарско селище, с. Маринка в.о. Черниците, съобщиха от Общината.

Според данните на хидрометеорологичната станция във в.з. Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к/с „Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин „Мосю Бриколаж“.

Затворен сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“, там има преобърнати 5 лодки. Кметът и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони.

Движението на автомобили в района на Рибарското селище и „Черниците“ е ограничено. Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 6 октомври. Интензивните валежи в района на Бургас доведоха до няколко съобщения в системата BG-ALERT с предупреждения за областта.

Едно от съобщенията за територията на общините Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново е за наводнени улици. На хората се препоръчва да не излизат и да се преместят на по-висок етаж. Да се ограничи движението на превозни средства, допълват от областната управа. Затворен е пътят Бургас-Созопол, Царево-Созопол.

По-рано сутринта областният управител задейства системата заради наводнение и затвори главния път от Бургас – кв. Крайморие – Созопол до оттичане на водите.

По-рано сутринта беше обявено бедствено положение на територията на община Царево, вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Dariknews.bg

