Центърът за ученическо техническо и научно творчество откри новата учебна година

Зам.-кметът Полина Иванова бе гост на официалното откриване на новата 2025/26 г. на Центъра за ученическо техническо и научно творчество.

Тя поздрави педагозите и техните възпитаници и им пожела на добър час. Към младите хора Полина Иванова се обърна с пожелание и през новата учебна година да се забавляват, обучават и надграждат своите знания и умения, за да се приближат все по-близо до сбъдване на своите мечти.

Официални гости на откриването на учебната година бяха и началникът на РУО на МОН Ангел Петков, Теодора Ненкова от отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Разград. Ангтел Петков, както и директорът на ЦУТНТ Цветанка Русева също отправиха приветствия към гостите на откриването.

Всеки от педагозите представи по любопитен начин заниманията в своята школа, в игровите елементи се включи и публиката.

Близо 750 са децата, които посещават различните школи и кръжоци в ЦУТНТ. Към началото на учебната 2025-2026 година са формирани 54 постоянно действащи групи за работа по интереси в следните профили: Природоматематически – обхваща ученици от четвърти до дванадесети клас в школи „Математика“ и „Биология и здравно образование“; Екология и опазване на околната среда – обхваща ученици от втори до дванадесети клас в клубове „Екология“, „Здравословен живот“, „Екотуризъм“, както и дискусионен клуб „Здраве“; Приложно-технически – обхваща деца от предучилищна възраст и ученици от първи до дванадесети клас в клубове „Природа и фантазия“, „Млад приложник“, „Техническо чертане“, „Компютърен свят“, „Млад кулинар“, „Авиомоделизъм“, „Конструиране и моделиране“, „Моделизми“, кръжоци „Сръчни ръчички“, „Цвят и светлина“ и „Вълшебни цветове“; Хуманитарно-обществен – обхваща деца от ДГ и ученици от първи до седми клас в школи „Български език и литература“, „Английски език“, клуб „Репортери“ и кръжоци „Руски език“.

Занятията ще се провеждат в удобно време, съгласно целодневната организация на учебния ден, включително и в съботния ден. Учебните бази на ул. „Трапезица“1 и ул. „Перистър“4 са в готовност да поемат всички желаещи да провеждат организирани групови занятия в школите и клубовете. Не малко занятия ще бъдат провеждани в свободното от учене време и на място в детските градини и в някои от основните училища.

Планът за обучение включва дейности във временни групи през учебната година за подготовка на състезания и конкурси като допълнителна подкрепа. През ваканциите във временни групи могат да участват приоритетно деца и ученици, които са посещавали ЦУТНТ през учебната година.

/e-Razgrad/

