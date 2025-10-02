Центърът за работа с деца откри новата учебна година с тържество ои клетва пред ОбКЦ

Кметът Добрин Добрев бе гост на откриването на учебната 2025/26 г. на Центъра за работа с деца.

За новата творческа година той пожела на малките възпитаници на извънучилищната форма да постигнат много успехи, да спечелят много награди и както всяка година да ни карат да се чувстваме горди с тях.

Добрин Добрев отговори в две свои функции на въпроса на водещата Свилена Дечева, който бе зададен на официалните лица: „Какво е за Вас ЦРД?“. Като кмет Добрев заяви, че за него децата в ЦРД са бъдещето на Разград, а като баща сподели, че за него ЦРД е мястото, където децата му развиват своите дарби и, какво всеки родител, си пожелава от малки таланти те да станат много големи таланти.

Официални гости на откриването на учебната година бяха и: зам.-кметът Елка Неделчева, началникът на отдел „Култура, туризъм и международни отношения“ Катерина Ганева, Теодора Ненкова от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ в Община Разград, Иван Петров от РУО на МОН.

Със забавни игри с участието на ръководителите на школи и на техните възпитаници започна учебната година за Центъра. Педагозите и децата положиха и клетва на творците, в която в 8 фрази са описани основни принципи на работа в творческите формации. Приветствие към тях и към децата отправи и директорът на ЦРД Даниела Куртева.

В 13-те школи са записани 870 деца. Ето в какви формации те развиват своите таланти: Младежки духов оркестър с ръководител Милен Бенков; Школа по пиано с ръководител Десислава Македонска; Школа по китара с ръководител Валентин Христов; Клас по поп пеене с ръководител Свилена Дечева; Школа по изобразително и приложно изкуство с ръководител Цветомира Петрова; Школа „Актьорско майсторство и клоунада с ръководител Петър Стоянов; Школа по дигитално изкуство с ръководител Ангелина Рахова; Школа по английски език „Стъпка по стъпка“ с ръководител Неджля Февзи; ДТШ „Капчици“ и Градски мажоретен състав с ръководител Емилия Борисова; ТФ „K-stars“ с ръководител Диана Атанасова; ТС „Булгарика“ с ръководител Румен Иванов; ТС „Елбетица“ с ръководител Жулиета Иванова; ТФ „Феникс“ с ръководител Иван Стоянов и Ирина Стоянова.

/e-Razgrad/

Views: 0