Цената на петрола ще се задържи висока. А какво ще стане – зависи от това кога ще приключи конфликта в Близкия изток. В момента масовият бензин А95 се продава за около 1,32 евро за литър, дизелът – за около 1,40–1,44 евро за литър, а пропан-бутанът – приблизително 0,61 евро за литър. Само през последната седмица увеличението при горивата на дребно е около 8 евроцента на литър.

Най-бързо на международни кризи реагира дизеловото гориво, тъй като то е основното гориво за бизнеса – използва се от товарни автомобили, автобуси и голяма част от транспортния сектор.

„Най-важното нещо е колко време ще остане затворен Ормузкия проток. Когато има яснота какво ще се случи с този канал, тогава ще има яснота какъв ще е курсът на суровия петрол.“

заяви пред БТВ председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

„Няма какво толкова да направи държавата, освен евентуално да се намалят данъците – ДДС.“

В Гърция горивото е 1.89 евро цента, разкри Бенчев.

И допълни, че вчера пазарът се е успокоил и цената е паднала, след изказване на представители на Г-7, че могат да се осводбодят барели с гориво и позицията на Тръмп, че войната с Иран скоро ще приключи.

Той допълни, че самостоятелният ни договор за доставка с Азербайджан е за сравнително малки количества. По отношение на петрола ще се въведе и нова регулация на ниво ЕС – след една година ще започнем да плащаме квоти за емисии за въглероден двуокис. Това ще доведе до увеличение от 35-40 евроцента за литър гориво, прогнозира той.

