Цената на паркинга на Морска гара – Варна скочи с 50% след влизането ни в еврозоната

Новият ценоразпис предизвика вълна от недоволство

Шоково поскъпване на паркинга на Морска гара във Варна предизвика вълна от недоволство сред шофьорите и разпали страховете за спекула с цените преди влизането на България в еврозоната. Снимки от новия ценоразпис, разпространени в социалните мрежи, показват, че цената за час престой скача от 2.00 лева на 2.93 лева.

Въпреки емоционалните коментари на варненци, че „левът е приравнен на евро“, математическият анализ на Dunavmost показва по-рафинирана, но също толкова болезнена за джоба схема.

Новата цена от 2.93 лева представлява левовата равностойност на 1.50 евро по фиксирания курс (1.95583). Това разкрива, че операторът на зоната вече е преминал към ценообразуване в евро, като е избрал удобна за бъдещо разплащане сума.

Проблемът е, че това „удобство“ идва с цената на близо 50% увеличение за крайния потребител. Досегашната такса от 2.00 лева се равняваше на около 1.02 евро. Вместо да запазят цената близо до еквивалента (1 евро) или да я повишат умерено, от Морска гара са избрали директен скок към 1.50 евро, което в момента се заплаща като 2.93 лева.

„Това е единствената възможност за спиране, когато чакам детето си“, споделя един от родителите в дискусията. Именно тази липса на избор позволява на оператора да наложи драстичното увеличение, разчитайки, че потребителите ще го преглътнат въпреки призивите за бойкот в социалните мрежи.

Случаят във Варна е показен за това, което икономистите наричат „инфлация на закръглянето“. Докато официалната статистика следи основните стоки, услугите „на дребно“ – като паркинги, кафе и таксита – често използват прехода към нова валута, за да реализират печалби, които не биха могли да обосноват в нормална пазарна ситуация.

