Цветен килим от пролетни цветя в находищата на циклама край селата Осенец и Бреница

Експерти на РИОСВ – Русе извършиха ежегодния мониторинг на находищата на пролетно ботурче/циклама (Cyclamen coum) в землищата на селата Бреница, община Тутракан и Осенец, община Разград в края на миналата седмица. На място е установено, че находищата са във фаза преди цъфтеж и цъфтеж на циклама, синчец, кокиче и минзухар. Проективното покритие на находището на пролетни цветя в с. Осенец е по-добро в сравнение на това в с. Бреница и се оценява на около 90 %, т.е. 40 екземпляра на квадратен метър. В землището на с. Бреница покритието е около 20-30 %, като са наблюдавани туфи само с листна маса на цикламата, което се обяснява със засушаването на почвата през миналата година. Не са установени нарушения в режимите на заповедите за обявяване на защитените местности, като бране, скубане, горскостопански меропрития, замърсяване с битови отпадъци, сечи, паша и др. Границите на двете защитени местности са маркирани с боя по дърветата и са поставени обозначителни табели. Контролът за състоянието на находищата се осъществява от екоинспекцията, но и от горските стопанства по места, тъй като те попадат в изцяло горски фондове.

При плановия контрол за продажба на пролетно цъфтящи цветя по пазари и цветни борси в трите области не са констирани нарушения.

Пролетното ботурче (Cyclamen coum) е многогодишно тревисто растение, с едри, бъбрековидни листа и лилаво-розови цветове, на дълги дръжки. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие, където се среща в дъбови гори и храсталаци. Включен е в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Ботурчето е и лечебно по смисъла на специализирания закон. Видът е защитен и в Европа. Включен е в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.

