Цвета Досева ще дебютира на Европейското първенство при девойки под 18 години

СК “Антибиотик“ ще има участник в европейското първенство по стрелба с лък на закрито в Пловдив от 14-21.02.в лицето на Цвета Досева , която заслужено извоюва квота с още две момичета да представляват България на състезание от такъв висок ранг в категория компаунд .

Ще припомним, че още от миналата година състезателката показа добри резултати, като стана абсолютен шампион и в зала, и на открито, осма на европейска младежка купа с подобрен национален рекорд. През януари стреля в Пловдив при жени, като стана първа и отново подобри национален рекорд на елиминации , което и осигури място да влезе в националния отбор.

Няма спортист, който да не тръпне от шанса да влезе в такава битка и даде максимума от себе си и провери своите възможност в такава конкурентна среда. Чест прави на ръководството на федерацията, която успя да спечели домакинство з а първи път на състезание от такъв ранг.

Дотук регистрираните участници са 406 от 28 страни, като българските национали ще са 27 в различните категории и групи, а старши треньор ще е новият национален треньор с разградски корени и успял спортист и треньор мс Иван Йотов .

От 11.02. до 13.02 Цвета влиза в лагер с националите ,като з а краткото време ,което има треньорът, се надяваме да влезе в състезателен ритъм, след което заминава за Пловдив и се включва в състезанието. Личен треньор на състезателката е мс Боян Бонев, преподавател в УСШ „Руси Бухтев“.

По график на 17.02 тя влиза в квалификации от 14 ч, на 18.02. са елиминациите, а на 19 .02 са отборните състезания . Да и пожелаем да е здрава , мотивирана , да има много късмет и точен мерник !

Красимир Дяков

