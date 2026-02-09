Спортът

Цвета Досева ще дебютира на Европейското първенство при девойки под 18 години

e-razgrad 09.02.2026 No Comments

СК “Антибиотик“ ще има участник в европейското първенство по стрелба  с лък на закрито в Пловдив от 14-21.02.в лицето на Цвета Досева , която заслужено извоюва квота с още две момичета  да представляват  България на състезание от такъв висок ранг в категория компаунд .

Ще припомним, че още от миналата година състезателката показа добри резултати, като стана  абсолютен шампион и в зала, и на открито, осма на европейска младежка  купа с подобрен   национален рекорд. През януари стреля в Пловдив при жени, като стана първа и отново подобри национален рекорд на елиминации , което и осигури място да влезе  в националния отбор.

Няма спортист, който да не тръпне от шанса  да влезе в такава битка и даде максимума от себе си и провери своите възможност в такава конкурентна среда. Чест прави на ръководството на федерацията, която успя да спечели домакинство з а първи път на състезание от такъв ранг.

Дотук регистрираните участници са 406 от 28 страни, като българските национали ще са 27 в различните категории и групи, а  старши треньор  ще е  новият национален треньор с разградски корени  и успял спортист  и треньор   мс Иван Йотов .

От  11.02.  до 13.02 Цвета влиза в лагер с националите ,като з а краткото време ,което има треньорът, се надяваме да влезе в  състезателен ритъм, след което заминава за Пловдив и се включва  в състезанието. Личен треньор на състезателката  е мс Боян Бонев, преподавател в  УСШ „Руси Бухтев“.

По график  на 17.02 тя влиза в  квалификации  от 14 ч,  на 18.02. са елиминациите, а на 19 .02  са отборните състезания .  Да и пожелаем  да  е здрава , мотивирана , да има много  късмет и точен мерник !

 

Красимир Дяков

 

