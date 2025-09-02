Познат на хулиган го ударил с летва главата, докато той много пиян, псувал и заплашвал хора и персонал в магазин

38-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Разград е задържан за хулиганска проява, съобщиха от полицията.

Около 16.30 часа на 1 септември в явно нетрезво състояние мъжът влиза в хранителен магазин, където с особена дързост и цинизъм отправя нецензурни думи и закани за саморазправа. Впоследствие 39-годишен негов познайник му нанася удар с дървена летва, откъртена от ограда на детска площадка, намираща се в непосредствена близост. С тези си действия двамата криминално проявени и осъждани мъже нарушават грубо обществения ред. Води се проверка.

