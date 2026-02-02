Художествената галерия „Проф. Илия Петров“ с нов директор

След проведен конкурс новият директор на Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ встъпи в длъжност днес. На служителите в културната институция Теодор Даскалов бе официално представен от Кмета на Община Разград Добрин Добрев.

„Теодор Даскалов е един от талантливите съвременни разградски художници. Той успя да издържи изпитанието при провеждане на конкурса за длъжността, който бе в няколко етапа, и от днес оглавява една от най-престижните и знакови културни институции в нашия град“ – каза Кметът Добрин Добрев. Той благодари на предходния директор на галерията Тодор Тодоров за дългогодишния му принос към развитието на културата в Разград и за утвърждаване на галерията като престижен културен институт в България, а и извън страната. Кметът припомни за множеството културни събития, включително международни пленери, организирани и ръководени от г-н Тодоров и допринесли за статута на разградската галерия сред средите на представителите на изобразителното изкуство.

„Теодор Даскалов има нелеката задача да затвърди и доразвие този престижен имидж на нашата галерия. Аз като кмет държа изключително много на развитието на културните институции и съм винаги насреща, за да помагам и подкрепям този процес, това ще продължи и занапред“ – категоричен бе Кметът Добрин Добрев. Той пожела успех както на г-н Даскалов, така и на институцията Художествена галерия.

Теодор Даскалов благодари за пожеланията и възможността да продължи развитието на една наложила се културна институция. По думите му оттук нататък летвата се вдига и в сътрудничество с Община Разград и Кмета Добрин Добрев ще се правят все по-добри и по-добри неща. Даскалов изрази увереност, че в галерията ще намират място много автори – и малки, и големи, приоритет ще е огромна посещаемост на културната институция.

Кметът Добрин Добрев поздрави новия директор и за инициативата да се буди интереса към изобразителното изкуство на децата от най-ранна възраст и изрази убеденост, че на децата ще им е много интересно да участват в събития в галерията.

Новият директор на ХГ“Проф. Илия Петров“ Теодор Даскалов е на 46 години. Родом е от Казанлък, но живее и работи в Разград. Завършил е Националното училище по пластични изкуства и дизайн „Акад. Денчо Узунов“-Казанлък, след което Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, педагогика на изобразителното изкуство, специалност „Скулптура“ при проф. Величко Минеков и Магистратура „Стенопис“ при проф. д-р Владимир Аврамов и доц. Борис Желев. Работи в областта на скулптурата, живописта, графичния и 3D дизайн, сценографията, илюстрацията, мозайката и витража. Участвал е в самостоятелни и съвместни изложби в България, Франция, САЩ и Русия, както и в национални и международни симпозиуми и пленери. Участва активно в художествената украса на Разград, както и в реставрирането на войнишките паметници в Разградска област. От 2003 г. до 2004 г. работи като проектант и изпълнител на витражи; от 2004 г. до 2006 г. е уредник в ХГ“Проф. Илия Петров“-Разград, от 2006 г. до 2010 г. – художник и сценограф в ДМДТ“Назъм Хикмет“-Разград; от 2010 г. до 2014 г. – Художник и сценограф в ДТ“Антон Страшимиров“-Разград; от 2014 г. до 2026 г. е заместник-директор, завеждащ постановъчната част и сценограф в Театрално-музикален и филхармоничен център-Разград.

