Химията празнува 50-я си рожден ден

Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ днес тържествено отбеляза 50-я си рожден ден.

Сред официалните гости на тържеството бяха кметът на Разград Добрин Добрев, народният представител Гюнай Хюсмен, зам.-областните управители Михаил Тодоров и Назиф Зюлкяр, началникът на РУО на МОН Ангел Петков, бивши училищни директори, учители, ученици, представители на бизнеса, който работи в партньорство с училището, представители на други учебни заведения. Празника уважиха и бившите директори Соня Стоянова, Румяна Райчева и Стойчо Стоев.

В приветствието си към всички, свързали съдбата си с гимназията, кметът Добрин Добрев нарече учебното заведение „ключово училище за нашата община, защото е създадено, за да подпомага структуроопределящата промишленост преди 50 години и защото и до днес продължава да изпълнява успешно своята мисия“.

Според Добрин Добрев успешната реализация на възпитаниците след завършването на гимназията е най-голямото признание, което едно 50-годишно училище може да получи в деня, в който празнува този юбилей. Кметът изрази благодарност първо към основателите на училището и към тези, които са утвърдили училището като първия в страната техникум по биотехнологии. Благодари и на тези, „които развиха и надградиха тази институция, превръщайки я в едно от най добрите училища в страната, където се изучават химични технологии и биотехнологии“.

Кметът поздрави и директора на училището Ширин Емин-Гариб и нейния екип за високия професионализъм и за това, че въпреки трудностите в днешните дни продължават успешно да изпълняват своята мисия да дават знания на учениците си, но и да са до тях в трудни моменти, да са техни ментори и техни приятели. На учениците градоначалникът пожела да бъдат любознателни, да слушат учителите си и да се осланят на техните ръце и съвети, тъй като „те знаят как да ви подготвят най-добре за специалностите, които сте избрали и които са изключително ключови и много важни за развитието на България“.

Приветствие отправи и директорът на гимназията Ширин Емин-Гариб: „Нашите възпитаници работят в престижни компании, научни институти и лаборатории като лекари, стоматолози, медицински специалисти, както и развиват успешен бизнес у нас и в чужбина. Те са живото доказателство за силната основа, която поставя гимназията“, каза тя. И още „Днес празнуваме миналото. Благодарим за настоящето и с гордост гледаме към бъдещето. Вярвам, че следващите 50 години ще бъдат още по-успешни, още по-пълни с постижения, с нови партньорства, с нови ученици, които ще намерят тук своето място и своя път“, допълни Ширин Емин.

В залата на Общинския културен център бе прочетен и поздравителен адрес от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

С филм за историята на училището и специален акцент стореното за човечеството от патрона на училището – Мария Кюри, единственият учен в света, носител на две Нобелови награди, продължи празничната програма. След това звуча поезия – авторска и на известни български майстори на изящната словесност, скечове, песни и танци, изпълнени от таланти на гимназията, Надежда Дочева от Школата по изкуства ,,Енджой мюзик“, Театралната школа към Центъра за работа с деца, Надежда и Йоан-Александър от „Фея денс“ и танцовия състав към читалище „Напредък“.

