Хиляди протестиращи излязоха в София и страната: От мирно недоволство до напрежение и безредици

Понеделник вечер премина под знака на масови протести в София и в редица други градове. Хиляди граждани излязоха по улиците, за да изразят недоволството си от работата на управляващите.

В столицата демонстрацията се проведе за втори път пред „Триъгълник на властта“, където основното искане на протестиращите беше правителството да оттегли проектобюджета за 2026 година и да внесе корекции в него.

Протест изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.

Със светлина на сградата на парламента беше изписано „оставка и затвор“.

Движението на автомобили в района бе блокирано.

Протестиращи изпочупиха стъклата на централата на ГЕРБ в район Оборище.

Стигна се до напрежение по време на протеста пред централата на „ДПС – Ново начало“. Полицейското присъствие около централата на партията все още е засилено. Потрошени са няколко автомобила на полицията и жандармерията. Горят контейнери за боклук.

Част от протестиращите граждани срещу бюджета за 2026 г. тръгнаха на шествие към централите на „ДПС-Ново начало“ и ГЕРБ в София. Преди началото на шествието прозвуча химнът на България. Организаторите отново призоваха протестът да продължи без провокации.

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.

Протести се провеждат и в други градове в страната.

Варна

Основното послание на протестиращите в морската ни столица, които се събраха пред сградата на областната администрация в града, е да се спрат кражбите в бюджета. Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите.

Бургас

Демонстрацията събра много хора пред сградата на общината. Включват се представители на различни граждански и професионални групи. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени.

Протестът протича спокойно и без нарушения на обществения ред. На място има засилено полицейско присъствие. Беше направен опит за провокация, като полицаи отведоха един човек.

Плевен

Възгласи „Оставка“ огласиха центъра на Плевен по време на протест против бюджета за 2026 г. Той започна пред концертна зала „Катя Попова“ и паметника на Васил Левски и продължи като шествие до сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“.

Добрич

Почти два часа продължи протестът на граждани в Добрич. Демонстрацията се проведе пред сградата на Общината и събра недоволни жители, сред които и много млади хора, дошли да заявят своята позиция.

Велико Търново

Протест срещу статуквото в България за кратко затвори за движение главната улица във Велико Търново, а част от водачите на автомобилите подкрепиха протестиращите, свирейки с клаксоните си.

Стара Загора

В Стара Загора граждани протестираха срещу „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Те се появиха пред сградата на Община Стара Загора минути след началото на протестните действия на други граждани, които се обявиха против приемането на бюджет 2026 в сегашния му вид и оставка на правителството.

Ловеч

Организирани в социалните мрежи, жители на града, подкрепени от хора от Троян, троянското село Орешак, тетевенското село Български извор и други населени места, се събраха пред сградата на Областната администрация. Те издигнаха плакати с послания „Нямало пари, а чекмеджетата им пълни!“, „Стига сте наказвали работещите хора!“, „Не храни прасето с твоите пари!“ и др. Скандираха „Оставка!“ и пееха „Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен“.

Русе

Граждански протест срещу бюджета за 2026 г. се проведе на централния площад „Свобода“ пред Съдебната палата в Русе. Той беше организиран с публикации във фейсбук. От полицията в крайдунавския град съобщиха за БТА, че в следобедните часове на днешния ден има подадено заявление за протест, в което е упоменато, че той е „срещу Бюджет 2026“.

Пловдив

С протестно шествие граждани затвориха ключови булеварди в Пловдив. Протестът срещу бюджета за 2026 година започна на пл. “Съединение”. Малко след началото протестиращите затвориха ключовите булеварди “6-и Септември” и “Княз Борис III Обединител”, по които се придвижиха до сградата на общината. Протестното шествие премина със скандирания “Мафия”, “Свинята на пастет” и “Оставка”.

Сливен

С викове „Оставка“ и „Мафията вън“ жители на Сливен излязоха на протест срещу проектобюджета за 2026 г. Демонстрантите се събраха пред сградата на Общината и издигнаха плакати с послания: „Стига сте наказвали работещите хора“, „Ние плащаме – те решават“, „Не ни бъркайте в джобовете, нищо не оставяте там“, „Бюджетът трябва да е справедлив, а не услужлив“, „Заеми и дълг за нас – позор, затвор за вас“ и други.

Ямбол

Граждани на Ямбол, организирали се през социалната мрежа Фейсбук, излязоха на протест на централния площад в града, срещу проекта за държавен бюджет за 2026 г., предложен от правителството. Събралите се пред сградата на Народно читалище „Съгласие-1862” носеха плакати с надписи: „Искам бъдеще в България БЕЗ главно „Д”!” и „Всички животни са равни, но някои са по-равни от другите”. В протеста нямаше организирано присъствие на членове на опозиционни партии.

Шумен

Около час и половина продължи протестът пред сградата на Община Шумен, организиран от граждани. Те се обявиха срещу бюджета за 2026 г. и сегашното управление на страната.

