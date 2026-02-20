Хванаха жена, шофирала с фалшива книжка

Лек автомобил „Мерцедес Е220“ е спрян за проверка около 16.30 часа
на 19 февруари в град Исперих. В хода на контролните действия е
установено, че колата се управлява от 44-годишна жена от село
Бърдоква, която не притежава шофьорска книжка. Жената
представила пред полицейските служители неистинско СУМПС,
издадено на нейно име на 02.08.2021 година. Допълнителната проверка
в масивите на МВР показала, че водачката е неправоспособна. По
случая е започнато досъдебно производство по чл. 316 във връзка с
чл.308, ал.2 от НК.
