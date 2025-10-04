„Хамас“ се съгласи да освободи израелските заложници

Палестинското радикално движение „Хамас“ съобщи в изявление, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Това е първото условие в мирния план, предложен от САЩ на двете страни в конфликта в Газа.

Групировката потвърди и готовността си незабавно да започне преговори посредством посредниците, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението. Палестинската организация освен това повтори и ангажимента си да предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи, се добавя в изявлението.

По-рано американският президент Доналд Тръмп даде ултимативен срок на „Хамас“ да освободи пленените израелци – до неделя. Той каза в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, че това е „последен шанс“ за палестинската групировка и в противен случай „адът ще се отвори“ за нея.

САЩ представиха мирен план от 21 точки за Близкия изток, който трябва да сложи край на продължаващата вече близо две години война между Израел и „Хамас“. Предложението беше предоставено на представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, съобщи специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф. След това Тръмп прие израелския премиер Нетаняху и огласи публично мирния план, който Нетаняху прие. Той предвижда Газа да стане чиста от тероризъм територия, „дерадикализирана зона, която не представлява заплаха за съседните държави, а палестинците да останат там. „Хамас“ и другите групировки трябва да се съгласят, че няма да участват в управлението на ивицата.

Израел от своя страна се ангажира, че няма да я окупира или анексира, нито да прогонва палестинците. В състава на комитета ще влязат и международни експерти. Един от тях ще бъде бившият британски премиер Тони Блеър. На членове на „Хамас“, които искат да напуснат Газа, ще се позволи безопасно преминаване в други страни.

Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат исвободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана.

Съединените щати ще разработят също така план за икономическото възстановяване на Газа, а арабските държави ще имат ключова роля за демилитаризацията на Газа, предвижда мирният план.

Дир.бг

Views: 0