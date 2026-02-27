Страната Шарено

Филм за разградски концлагеристи на Нов български университет е включен в международния филмов фестивал

Документалният филм „Последните концлагеристи на „Белене “ е включен в Международния филмов фестивал София филм фест , а участници в него са разградски политзатворници, несъгласни със Възродителния процес и преименуването на българските турци през периода 1984 – 85 година  от тогавашната Българска комунистическа партия.

В масовите сцени във филма  участват и членове на гражданско сдружение за културно сътрудничество и солидарност на Балканите „Бахат “ с председател г-жа Сафие Юрдакул от разградското село Киченица.

Филмът е изготвен от Нов български университет и е с финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие на университета.  Режисьор на филма е Димитър Коцев , сценарист -Христо Христов , а оператор Петър Петров. Снимките за филма са правени в  концлагера „Белене „,  където бивши политзатворници  разказват за онези мрачни и трудни години на съпротива и  оцеляване.

Филмът  ще се излъчи в кино „Люмиер“ в София на 20.03.2026 година и на 03.04.02026 като част от международния филмов фестивал  София филм фест   –  най мащабното киносъбитие в Югоизточна Европа и България.

Шенол Ахмедов

 

 

