Филм за разградски концлагеристи на Нов български университет е включен в международния филмов фестивал

Документалният филм „Последните концлагеристи на „Белене “ е включен в Международния филмов фестивал София филм фест , а участници в него са разградски политзатворници, несъгласни със Възродителния процес и преименуването на българските турци през периода 1984 – 85 година от тогавашната Българска комунистическа партия.

В масовите сцени във филма участват и членове на гражданско сдружение за културно сътрудничество и солидарност на Балканите „Бахат “ с председател г-жа Сафие Юрдакул от разградското село Киченица.

Филмът е изготвен от Нов български университет и е с финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие на университета. Режисьор на филма е Димитър Коцев , сценарист -Христо Христов , а оператор Петър Петров. Снимките за филма са правени в концлагера „Белене „, където бивши политзатворници разказват за онези мрачни и трудни години на съпротива и оцеляване.

Филмът ще се излъчи в кино „Люмиер“ в София на 20.03.2026 година и на 03.04.02026 като част от международния филмов фестивал София филм фест – най мащабното киносъбитие в Югоизточна Европа и България.

Шенол Ахмедов

