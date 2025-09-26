Фермер счупил с бой две ребра на работник в стопанството му в Раковски

Сигнал за скандал, възникнал в стопанския двор на село Раковски, е получен около 14 часа на 25 септември, съобщиха от полицията.

Пристигналият на място полицейски екип установил, че спорът е между двама мъже – 56-годишен от Разград и 48-годишен от село Точилари. По-възрастният от мъжете нанесъл удари с юмруци върху другия, който е негов работник в стопанството. Пострадалият е транспортиран в болница с фрактури на две ребра. За случая е уведомена Инспекцията по труда. Работодателят е задържан, води се досъдебно производство.

