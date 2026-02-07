Фермери в Разградска област модернизират стопанствата си с евросредства

Земеделски производители от Лудогорието продължават да развиват наличните материални мощности и да преструктурират стопанствата си с европейско финансиране.

Сред проектните дейности са доставка на машини и съоръжения, свързани с обработка на почвата и обслужване на стопанствата – системи за прецизно автоматично управление на тракторите и инвентара, технологични решения за отглеждане на пчели и преработка на мед, обработка на почвата с No-till технологии, торене, растителна защита, бране и прибиране на реколтата.

По проектите ще бъде закупена нова техника с цел екологична модернизация за опазване на компонентите на околната среда, намаляване на вредните емисии и автоматизация на процесите на управление, контрол и мониторинг.

В някои от проектите са предвидени инвестиции за изграждане на фотоволтаични системи с батерии за собствени нужди, които ще подобрят енергийната ефективност на стопанствата.

Единадесетте проекта в Разградска област са с подкрепа от Националния план за възстановяване и устойчивост. Те надграждат и допълват инвестициите, направени по Мерки 4.1, 4.2 и 6.3 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и са одобрени по Приоритетна ос „Устойчиво земеделие”, процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация”, в рамките на допълнителния прием в края на 2025 г.

Общата стойност на инвестициите е 2 397 892 евро, от които безвъзмездната помощ е 1 198 946 евро, а останалата част – собствено участие на бенефициентите.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.

