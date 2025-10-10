Феноменален: Карлос Насар е новият световен шампион!

Карлос Насар спечели титлата в новата си категория – до 94 кг, на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде.

Пред погледа на краля на Норвегия – Олаф V, българинът опита да постави световен рекорд в движението изтласкване – 222 кг. и успя под аплодисментите на цялата зала и скандиранията: „Българи юнаци!

Олимпийският шампион при 89-килограмовите започна с успешен опит на 173 килограма, но след това не успя на 178 килограма при второто си излизане на подиума. Последва и опит за световен рекорд в изхвърлянето на 182 килограма, но и той не се оказа добър. Единственият успешен опит на 173 килограма остави Насар на четвърто място в първото от двете движения.

От това се възползва максимално иранецът Алиреза Моеини Седех, който успя на същата тежест от 182 килограма и записа новото върхово постижение в света. Преди това Седех регистрира успешни опити на 174 и 179 килограма.

Втори след изхвърлянето бе другият иранец в категорията – Али Алипур със 176 килограма, а бронзовият медал в движението стана притежание на колумбиеца Хоксер Алборнос Кинто, който постигна 175 килограма в група „В“.

Изненадващо Седех откри втората част от състезанието с успешен опит на 198 килограма. Иранецът предприе този ход, за да бъде сигурен, че ще запише двубой. След това той успя на 204 и 209 килограма и постави Насар в позиция да търси 219 килограма, ако иска да атакува злато в двубоя.

Българинът обаче излезе на подиума веднага след това и още с първия си опит се справи с 210 килограма.

В този момент обаче Насар бе атакуван от другия ирански състезател в категорията Али Алипур, който стартира с добър опит на 211 килограма. Алипур обаче направи фаул на 217 килограма, След това щабът му заяви 219 килограма, които го изстреляха към върха след великолепно изпълнение. Опитът му за световен рекорд на 222 килограма беше убийствен.

През пролетта Насар стана европейски шампион в категория до 96 кг, а преди това е завоювал световни титли при 81 кг на първенството в Ташкент през 2021 г. и при 89 кг в Манама през 2023 г. Подобно постижение, три световни титли в три различни теглови дивизии, би било безпрецедентно за българския спорт.

С постижението Карлос Насар се нареди до величия като Асен Златев, Благой Благоев и Николай Пешалов, които също притежават по три световни златни медала. Национален рекордьор за България с пет титли остава Янко Русев, докато абсолютният лидер в историята на спорта е съветската легенда Василий Алексеев с осем световни отличия.

