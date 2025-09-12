Федерацията на жените стартира 20-та кампания за профилактични прегледи на млечната и щитовидната жлеза

Федерацията на жените в Разград стартира юбилейната 20-та кампания за профилактични прегледи на млечната и щитовидната жлеза, обяви на преснконференция председателят на организацията Ваня Желева.

Инициативата се реализира съвместно с Община Разград, ДКЦ-1 – Разград и ДКЦ5 „Св. Екатерина“ – Варна.

Прегледите ще се извършват от специалистите д-р Надя Димитрова и д-р Росица Миткова от ДКЦ 5 – Варна в периода 14-17 октомври в Диагностично-консултативен център 1, кабинет 1, от 8.30 до 17.30 ч.

Предварителните записвания за преглед ще се правят в бистро „Заю Баю“ от 9 до 16 ч. в делничните дни до 13 октомври.

Цената на всеки преглед – на млечна или щитовидна жлеза – е 15 лв.

Управителят на ДКЦ-1 д-р Николай Денев представи резултатите от миналогодишната кампания, в рамките на която са извършени 762 прегледа. Установени са 15 кисти и 6 фиброаденома, а една жена е била насочена за допълнителни изследвания.

Целта на инициативата е да насърчи ранната профилактика и да повиши здравната култура сред жените в региона.

/e-Razgrad/

