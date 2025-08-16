Фатме Шабан получи парична премия от Община Разград за постигнати високи спортни резултати

Кметът на Разград Добрин Добрев изпълни решение на Постоянната комисия по младежта, спорта и туризма към Общинския съвет и връчи на 21-годишната състезателката от СКБ „Лютфи Ахмедов“ Фатме Шабан

парична награда от 1000 лева за постигнати високи спортни резултати през настоящата спортна година: шампионска титла във възраст жени от Държавния шампионат през месец юни в кат. 59 кг., както и за две осми места от европейски първенства – за жени до 23 год. в Албания през юни и за жени през април в Словакия. През годината тя има високи резултати и от участие в други международни турнири.

На срещата с Добрин Добрев шампионката по борба дойде със своя треньор Дениз Хамид, който благодари на общинското ръководство за подкрепата, която не само Фатме Шабан, а и всички успешни спортисти в общината получават не за пръв път.

Кметът поздрави Фатме Шабан за постиженията й, пожела й да е здрава и да продължава да прославя себе си, град Разград и общината, а също и скоро да получи подобни награди за още по-големи успехи не само в Община Разград, а и в Министерството на спорта и в Президентството.

Шампионката скромно отговори, че „можеше и по-добре“, след което заедно с треньора Дениз Хамид споделиха част от плановете си за предстояща подготовка и участия в състезания. Сред най-скорошните са световни квалификации по плажна борба – едно от новите предизвикателства пред Фатме Шабан. Дениз Хамид съобщи, че има амбиции и този спорт, като една от новите атрактивни дисциплини, утвърдени от международните федерации, да се развива и в Разград. Добрин Добрев пък разказа за една от идеите на местната управа, която тя се опитва да реализира в сферата на спортната инфраструктура – мултифункционална спортна зала за тренировки на състезатели от няколко вида спорт, в която да има и възстановителен сектор.

