Фалшиви „маркови“ стоки се продават в търговски обект в град Исперих

Фалшиви „маркови“ стоки са конфискувани при специализирана акция на служители от РУ-Исперих, проведена на 13 февруари. Около 11 часа е установено, че без съгласието на притежателя на изключителното право в търговски обект в град Исперих се продават стоки от марките „Adidas”, “Balensiaga”, “Hugo Boss”, “Emporio Armani”, “Moncler”, “Prada” и други. Иззети са 196 артикула – дрехи и спортни обувки. По случая е образувано досъдебно производство по чл.172 Б, ал.1 от НК.

