Фалшива банкнота от 20 евро е засечена в Ушинци

Неистинска банкнота с номинал 20 евро е установена в разградското село Ушинци. На 29 януари 40-годишен мъж от селото сигнализирал, че получил банкнотата по повод извършена услуга на превозвач в сферата на транспорта. След изземането й от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ е установено, че банкнотата не представлява законно платежно средство и може да се ползва само като реквизит, както било и изписано на нея под надписите на Европейската централна банка. За случая е уведомен дежурен прокурор, по чието разпореждане е започната проверка с оглед извършено престъпление по чл.244, ал.1 от НК.

Пресцентър ОДМВР Разград

