Факелно шествие, театър, изложба, концерт и ритуал пред къща музей „Станка и Никола Икономови“ за Деня на народните будители

В навечеришето на 1 ноември – Ден на народните будители, Разград ще се превърне в център на признателност и родолюбие.

В продължение на три дни градът ни ще почете онези, които с перо, слово и просвета са съхранили българската духовност и национална памет. Това съобщи кметът Добрин Добрев.

Презничната програма ще започне на на 30 октомври в 17:30 ч. с тържествено факелно шествие, което ще премине по маршрут: пл. „Независимост“ – бул. „Бели Лом“ – пл. „Възраждане“ – пешеходната зона на бул. „България“, за стивне отново до пл. „Независимост“. В шествието ще се включат всички културни институти в града, читалищата, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. Шествието ще бъде осветено от факли и съпроводено от портрети на народните будители, включително видни разградски дейци, оставили трайна следа в културната история на града. Областна администрация – Разград ще предостави внушителен 6-метров национален флаг, който ще бъде понесен по улиците на града като символ на единството и духа на Разград.

Шествието ще премине покрай знаковите културни институции в града:

Общинския културен център – „дом“ на Капанския ансамбъл и Театрално-музикалния и филхармоничен център, с неговите звена – Драматичен театър „Антон Страшимиров“ и сцена „Назъм Хикмет“; следват сградата на Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов“, сградата на Общинско радио – Разград; Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, Народно читалище „Развитие 1869“ и Музикален дом „Екатерина и Димитър Бъчварови“.

По време на шествието участниците ще се докоснат до историята и значимостта на тези културни огнища, които и днес продължават да пазят жив духа на просвещението, словото и изкуството.

Празничната вечер ще завърши с театралното представление „Железният светилник“ по Димитър Талев в Общинския културен център от 18:30 ч. Входът за учащи и представители на културните институции ще бъде на преференциална цена – в знак на уважение към хората на знанието и творчеството.

На 31 октомври от 17:30 ч. в Художествената галерия „Проф. Илия Петров“ ще бъде открита изложбата „Живата памет на България – носиите и шевиците разказват“, представена от везбарката Детелина Дачева. От 19:00 ч. читалище „Развитие“ ще представи фотоизложба и концерт на хор „Железни струни“, посветени на празника.

На 1 ноември от 10:30 ч. пред къщата музей „Станка и Никола Икономови“ ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към възрожденците. В храма „Св. Николай Чудотворец“ сутринта ще бъде отслужена панихида за загиналите воини – по повод Архангелова (Войнишка) задушница.

