Учени от България и Украйна с близо 30 доклада на традиционната научна конференция на Филиал Разград на Русенския университет

Два пленарни и 26 секционни доклада с актуална научна и производствена тематика от водещи специалисти от България и Украйна ще бъдат представени на на традиционната научна конференция на Филиал Разград на Русенския университет.

Форумът ще бъде открит в 11.00 часа на 7 ноември 2025 г. в конферентната зала на хотел „Лес“.

Тематичните направления на конференцията са в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии. Авторите на най-добрите доклади по секции ще бъдат отличени с Грамота и Кристален приз на ректора на Русенския университет.

Участници в конференцията са професори, доценти и научни работници от Университети в София, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Ямбол и др. В работата на конференцията ще вземат участие и учени от Украйна. С голяма част от тях преподавателите от Филиал Разград работят в общи научни проекти. В заседанията на конференцията ще се включат и представители на фирмите от региона, работещи в областта на тематичните направления на сесиите.

Ежегодният научен форум се организира съвместно със Съюза на учените в България – клон Разград, Регионалния академичен център на БАН, Ротари клуби Дома на науката и техниката.

/e-Razgrad/

