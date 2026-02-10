Ученици от седем училища показаха своите познания за бъдещето на изкуствения интелект в куиз за Международния ден за безопасен интернет

Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към него организираха и проведоха куиз на тема „Изкуственият интелект – заплаха или помощ за човечеството“. Събитието се проведе по повод Международния ден за безопасен интернет 10 февруари.

Вълнуващ дебат за ролята на изкуствения интелект (ИИ) в живота събра в хотелски комплекс „Лес“ гр.Разград 29 ученици от седем училища – ППМГ„Акад. Н.Обрешков“, ПГИ„Робер Шуман“, ПГПЧЕ„Екзарх Йосиф“, НПТГ„Шандор Петьофи“, ПГХТБТ„Мария Кюри“, ПГТС„Христо Смирненски“ и ПГССХВТ„Ангел Кънчев“. Темите за ИИ като заплаха и помощ за човечеството бяха в центъра на оспорван куиз, в който младите умове показаха задълбочени познания и критично мислене. Водещи на куиза бяха осемте доброволци към ОбСНВ и ПИЦ – Ахра, Йоана, Ванина и Анита от ПГПЧЕ„Екзарх Йосиф“, Нелина и Петя от ПГИ„Робер Шуман“ и Вяра и Християна от ППМГ„Акад. Н.Обрешков“.

Отборите, съставени от по четирима ученици, се изправиха един срещу друг в 4 кръга – 1. Мит или факт – твърдения, свързани с изкуствения интелект; 2. Кое твърдение най-точно описва ограниченията на изкуствения интелект; 3. Разпознай изкуствено генерирана снимка от реална; 4. Всички участници пишат върху зададен тематичен въпрос. Първите три кръга се състояха от по 10 въпроси, които верни отговори получаваха съответно по 1, по 2 и по 3 точки. Отговорът на въпроса от четвърти кръг беше оценен от училищните специалисти с оценки от 2 до 6.

На първо място се класира отборът на ПГПЧЕ„Екзарх Йосиф“ с 43 точки, на второ място – НПТГ„Шандор Петьофи“ с 36 точки и на трето място ПГИ„Робер Шуман“ с 27 точки. Наградените училища получиха купи и грамоти, а останалите участвали в куиза – грамоти.

Събитието цели да насърчи диалога и да повиши информираността сред младото поколение относно един от най-значимите технологични пробиви на нашето време. Участниците демонстрираха забележителна подготовка, представяйки аргументи. Този куиз не само стимулира образователен интерес, но и подчертава нарастващата важност на разбирането на ИИ за бъдещето на обществото.

