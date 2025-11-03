Утре спират напълно движението по Дунав мост

От 09.00 часа сутринта до 21.00 часа на 4 ноември /вторник/ през моста няма да могат да преминават леки автомобили.

За тежкотоварни превозни средствата забраната ще важи до 09.00 часа сутринта на другия ден – 5 ноември. Ограничението за преминаване е и в двете посоки – от България към Румъния и от Румъния към България, като то е за всички видове превозни средства.

Целта е да се избегне генерирането на вибрации по време на технологичния процес за получаване на първоначалната якост на бетона при свързването на стоманобетонните панели от двете ленти. Драганов поясни, че ще проведе среща с всички компетентни институции, на която ще бъдат обсъдени допълнителни мерки. Сред тях са спирането на тежкотоварния трафик между гара Бяла и град Бяла, както и на други определени за целта места в региона, а също и в съседните области – Велико Търново, Стара Загора, Ямбол и Хасково. Предвижда се движението към Русе да бъде регулирано и по пътищата, идващи от Варна, Шумен и Силистра.

Предприемаме всички мерки за осигуряване на безпроблемно движение в района на граничния преход при Дунав мост Русе – Гюргево по време на пълното затваряне на съоръжението на 4 ноември, заяви областният управител Драгомир Драганов.

Най-близките алтернативни гранични преходи са при Силистра – Остров, който е сухопътен, както и двете фериботни връзки между Силистра и Кълъраш и Свищов – Зимнич. Останалите опции за придвижване включват пунктовете: Никопол – Турну Мъгуреле; Оряхово – Бекет; Видин – Калафат; Кайнарджа – Липница; Крушари – Добромир; Кардам – Негру Вода; Дуранкулак – Вама Веке.

