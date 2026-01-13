Утре е двубоят между Вълците и отбора на Черно море Тича във Варна

В сряда, 14 януари 2026 г. от 14:30 ч. в зала „Христо Борисов“ във Варна
ще се изиграе двубой от 7-ия кръг на Елитна група Изток при юношите до
19 години. Домакините от БК „Черно море Тича“ ще премерят сили с тима на
БК „Вълци Разград“ в мач, който обещава динамика и сериозно напрежение.
Сблъсъкът е важен и за двата отбора в хода на първенството, като всяка
победа в този етап може да се окаже ключова за подреждането в групата.
Очаква се мачът да предложи оспорвани моменти, борба под коша и
атрактивни индивидуални изяви от младите таланти на двата клуба.
Началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 14:30 ч., а входът за
зрители е свободен.
Пресцентър на СБК Вълци – Разград
