Утвърдиха маломерните паралелки в училищата и групите с повече деца в забавачниците

19 решения по докладни записки, предложени от кмета Добрин Добрев и неговите заместници Елка Неделчева, Зорница Евгениева и Хабибе Расим, взеха общинските съветници на своето септемврийско заседание.

Първата докладна бе за допълнение на Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград. Във връзка с присъединяването на България към еврозоната се въвежда преходна разпоредба, с която след датата на въвеждане на еврото размерът на средствата, отпуснати за финансово подпомагане на заявителите, посочени в български лева, се превалутират от левове в евро по реда и при условията на Закона за въвеждане на еврото.

Утвърдени бяха и изключенията от минималния брой на ученици в паралелките на училищата в Община Разград за новата учебна година, както и допуснати групи над нормативно определения максимум в детските градини. В 8 от 20-те детски градини на територията на общината има групи над максимума – „Митко Палаузов“, „Незабравка“, „Васил Левски“, „Детелина“, „Зорница“, „Славейче“, „Приказка“ в Разград и „Осми март“ в Дянково. В 6 от училищата пък бяха разрешени изключения от минималния брой на ученици в паралелките, това са: ОУ “Отец Паисий“-Дянково, ОУ “Д-р Петър Берон“ – Осенец, ОУ “Г.С.Раковски“ – Раковски, ОУ “Елин Пелин“ – Стражец, ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ – Ясеновец и ОУ “Отец Паисий“ – Разград. Под минимума са и децата в една от детските градини – „Георги Димитров“ в Благоево – едва 6.

В края на сесията кметът Добрин Добрев представи отговор на питане на общинския съветник Божидар Божков по повод трагичен инцидент в общинско жилище, при който от токов удар загина 18-годишно момиче. В отговорите на 10-те въпроса на съветника кметът изясни законовите разпоредби по отношение на отдаването под наем на общински жилища. Добрин Добрев увери, че е взето решение за пренастаняване на семейството на починалото момиче – майката заедно с шестте й деца. В тристайния апартамент, в който те ще бъдат настанени, в момента се извършва ремонт от „Ремонтстрой“. Жената е уведомена за това, извършила е оглед на жилището и е съгласна семейството да бъде настанено там.

/e-Razgrad/

Views: 0