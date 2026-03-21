Успешно приключи още една стажантска практика в Регионалния исторически музей в Разград

На 20 март в Регионалния исторически музей в Разград приключи практиката на стажант-екскурзоводите – ученички от 10 клас от ПГ по икономика „Робер Шуман”, от паралелка с направление „туризъм”, съобщи директорът на културната институция Таня Тодорова.

В продължение на почти четири месеца ученичките проведоха своята стажантска практика в музея под ръководството на музейния педагог Христо Христов. През това време стажантките имаха възможност за пряк досег от първо лице с музейната дейност и местното културно-историческо наследство, съчетавайки теоретични знания с реална работа и практически умения в институцията.

Още в първите седмици момичетата се запознаха отблизо с образователните инициативи на музея и с начина, по който техният ръководител Христо Христов взаимодейства с публика. След новогодишните празници, тяхната работа продължи с участие в образователни беседи в музейните експозиции на територията на Археологически резерват „Абритус“. Именно в тях, ученичките имаха възможност да обогатят своите знания по история, като се запознаят с изложените експонати и научат повече за тяхното значение и усвоят основни принципи за музейното представяне на информация.

На финалният етап от тяхната практика те изнесоха собствена беседа в археологическата експозиция, чрез която да представят вече придобитите знания, умения и компетентности. Тяхното представяне беше изслушано и оценено от ръководителя им в музея Христо Христов, директора Таня Тодорова, от преподавателя им по история Сунай Яхов и други музейни специалисти.

В знак на признание за демонстрираната ангажираност, креативност и умения за работа, на стажантките и техния преподавател бяха поднесени специални подаръци – научна литература, сувенири и рекламни материали на музея.

Тази инициатива е поредният пример за успешното сътрудничество между образователните институции и музея за насърчаване на интереса към историята и местното културно наследство.

Стажантските практики са част от дейността на музея с училищата, която има за цел да популяризира културното наследство на Разград сред най-младите жители в Лудогорието, коментира директорът на институцията Таня Тодорова. Този тип стажантски практики се организират от РИМ-Разград съвместно с ПГИ „Р. Шуман”вече пета година и дават отлични резултати. Всяка година се подписва договор между музея и учебното заведение за провеждане на стажантската практика, по време която младите хора добиват умения на екскурзоводи,като същевременно натрупват знания за историята, археологията, културата на Разградския район.

