 Успешен финал на спортната 2025 година за разградските стрелци във Варна 

В спортна зала „Владислав Варненчик“ във Варна 129 състезатели от 17 клуба се включиха в борбата за медалите на турнир „Млади стрелци“.

Разградското участие беше в скромен формат – националите Цвета Досева и Ангел Николов. При девойките – компаунд – една точка раздели Цвета Досева раздели от националния рекорд в елиминационните кръгове и в крайна сметка се пребори за среброто. И при кадетите една точка не достигна на Ангел да влезе в битка за златото и той стигна до бронзов медал. Така, в последното за годината състезание разградските стрелци прибавиха още два медала към богатата колекция на клуба.

След успешната 2022 г., СК „Антибиотик“ приключва 2025-а с нов рекорд – 20 златни медала от държавни първенства, от които 8 индивидуални и 10 отборни титли, 5 сребърни и 7 бронзови медала, 5 подобрени национални рекорда, шесто място на Европейската младежка купа в Словения, 17-о място на Европейско младежко първенство в Словения и 57- място на Световното първенство в Канада – принос на Ангел Николов.

Благодарим на всички, които помогнаха през годината, както и на подкрепата на „Фарма –Тийм БГ“.

Красимир ДЯКОВ

Views: 0