Успех на самодейците от Тетово на фестивала „Беленско хоро“

Самодейците от читалище „Пробуда“ в село Тетово обраха наградите на Четвъртия фолкорен фестивал „Беленско хоро“ в град Бяла.

С красивите си автентични костюми красиви гласове и автентични хора тетовчани грабнаха две първи места и едно второ място на престижния фестивал. Освен призовите места, самодейците изпълниха сърцата и душите на многобройната публика и гости, уважили фестивала, които не спряха с бурните си аплодисменти и бисове да подкрепят тетовските таланти, каза секретарят на читалището г-жа Павлина Андреева.

Шенол АХМЕДОВ

