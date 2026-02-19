Усложнена е обстановката в Румъния заради снеговалежите, Букурещ е в капана на снега и леда

Усложнена остава обстановката в Румъния заради обилните снеговалежи от последните дни. Само за изминалите 24 часа 1291 души в Букурещ са потърсили спешна помощ, става ясно от пресинформация, изпратена и до редакцията на БТА. 86 души са били с травми от падане. Двама бездомни с хипотермия са били транспортирани до приюти.

Неблагоприятните метеорологични условия са засегнали 172 населени места в 23 окръга, информират от Департамента за извънредни ситуации на Румъния. На терен се извършват интервенции за отстраняване на над 900 паднали дървета и 32 електрически стълба. 438 превозни средства също са повредени.

От петък в цялата страна се очаква ново влошаване на времето с валежи от дъжд и сняг, усилване на вятъра и понижение на температурите. В Банат и Кришана (Западна Румъния) ще вали предимно дъжд, а в румънската област Молдова (Североизточна Румъния) и в планините сняг. На места живакът в термометрите ще падне до -12 градуса.

В Букурещ в събота температурите също ще останат под нулата. Сняг ще вали през целия ден и се очаква да образува нова покривка от 15 см, информират местните синоптици.

Днес придвижването за пешеходците в румънската столица е истинско предизвикателство, видя на място БТА. Второстепенните улици и тротоари все още са покрити със сняг и лед и това създава проблеми.

БТА

