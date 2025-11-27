Условна присъда на 42-годишен мъж, извършил данъчни нарушения за над 100 000 лева

Състав на Окръжен съд – Разград призна за виновен С.Х.Х., на 42 години,от село Ясеновец,

за това, че през периода 21.03.2014 г. до 29.03.2016 г. в условията на продължавано престъпление в качеството си на едноличен собственик и представляващ търговско дружество като данъчно задължено лице по Закона за корпоративно данъчно облагане, е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения по същия закон, корпоративен данък в особено големи размери – 100 743,11 лв., за 2013, 2014 и 2015 година. Това съобщиха от пресслужбата на съда.

Лицето е съставяло множество неистински документи и документи с невярно съдържание за извършени търговски операции, сред които преобладават сделки с орехи.

За това си деяние съда му наложи присъда от 1 година лишаване от свобода с отлагане изпълнението на наказанието за изпитателен срок от 3 години.

Присъдата подлежи на обжалване в съответния от закона срок пред Апелативния съд.

/e-Razgrad/

Views: 98