Урок по история получиха мотористите на „Лудогорски братя“ край Езерче

По повод 148 годишнината от освобождението на България мотористите от „Лудогорски братя“ – Разград, както и техни колеги от съседните градове , избраха да изразят своята почит към загиналите за свободата на България пред паметника на загиналите войни в околностите на село Езерче.

Заедно със своите семейства и деца те изслушаха близо едночасов разказ от 86 годишния о.з. полковник Гецо Гецов за бойните сражения на руската войска по време на Руско-турската освободителна война. Той им изнесе своеобразен урок по история.

След това рокерите поставиха венци и цветя на паметника, който се намира край селото и където са посрещнати руските освободители.

