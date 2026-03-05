Разград

Урок по история получиха мотористите на „Лудогорски братя“ край Езерче

e-razgrad 05.03.2026 No Comments

По повод 148 годишнината от освобождението на България  мотористите от  „Лудогорски братя“ –  Разград, както и техни колеги от съседните градове , избраха да изразят своята почит към загиналите за свободата на България  пред паметника на загиналите войни в околностите на село Езерче.

Заедно със своите семейства и деца те  изслушаха близо едночасов разказ от 86 годишния о.з. полковник  Гецо Гецов за бойните сражения на руската войска по време на Руско-турската освободителна война.  Той им изнесе  своеобразен урок по история.

След това  рокерите поставиха венци и цветя на паметника, който се намира  край селото и където са посрещнати руските освободители.

Шенол Ахмедов

 

Views: 5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.