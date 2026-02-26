Уникална мартеница с форма на картата на България получи кметът на Разград от деца, потребители на социална услуга

И днес талантливи деца посетиха Кмета на Община Разград Добрин Добрев, спазвайки красивата българска традиция за подаряване на мартеници в навечерието на един от най-красивите пролетни празници – Баба Марта.

В предиобедните часове трима потребители на социалната услуга Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания посетиха кабинета на Кмета с пожелания за здраве и успехи. Те му подариха красива мартеница с формата на картата на България.

Мартениците, които Кметът Добрин Добрев получи следобед, са част от благотворителна инициатива. Националната кампания „Мартеничка с кауза“-2026 се организира от Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО в партньорство със Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ и Национален студентски дом към Министерството на образованието и науката. Според регламента в кампанията участват деца и ученици, те изработват мартеници, които се предоставят чрез откупка, а събраните финансови средства се превеждат за лечение на онкоболни деца.

