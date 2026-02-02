Убедителна победа за юношите на БК „Вълци Разград“ срещу БК „Берое-Стара Загора“ в Елитна група Изток

Възпитаниците на БК „Вълци Разград“ записаха солиден успех в двубой от
Елитна група Изток при юношите до 19 години, като се наложиха с 85:64
над БК „Берое-Стара Загора“ в среща, играна днес в спортна зала
„Абритус“.
Двубоят започна равностойно, но още в първата четвърт домакините
наложиха агресивно темпо и добра защита, което им позволи да диктуват
развоя на срещата. Стабилната игра както под коша, така и в прехода даде
преднина на „Вълците“. Момчетата от Разград показаха отлична колективна
игра – точни атаки, контрол на борбата под двата коша и висока
ефективност от средно и далечно разстояние. В същото време Берое не успя
да намери постоянен ритъм в нападение, което позволи на домакините да
задържат комфортен аванс до последния съдийски сигнал.
С този резултат юношите на БК „Вълци Разград“ затвърдиха доброто си
представяне в първенството. Към момента във временното класиране отборът
заема второ място с баланс от 4 победи и 4 загуби, показвайки стабилност
и борбен дух в надпреварата за върха в Елитна група Изток.
Треньорският щаб изрази задоволство от усилията на своите играчи и
подчерта, че това представяне е отлична основа за предстоящите мачове
през сезона.
Пресцентър на клуба
